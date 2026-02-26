В Екатеринбурге задержали банду подростков-неонацистов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Утром 26 февраля в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали лидера и четырех членов праворадикальной экстремистской группировки, сообщили РБК два источника в силовых структурах региона. По словам собеседников РБК, все задержанные являются несовершеннолетними (им от 14 до 16 лет).

В квартирах у задержанных прошли следственные действия. У подростков нашли кастеты, ножи и патроны, говорят собеседники РБК. Задержанных подозревают в нападениях на жителей нескольких районов Екатеринбурга по мотивам ненависти к представителям других религий и национальностей.

РБК направил запрос в пресс-службы правоохранительных органов региона.

Весной 2025 года правоохранительные органы провели рейд против неонацистов в Екатеринбурге, тогда силовики сообщали, что изъяли ножи, кастеты, перцовые баллончики, а также нацистскую атрибутику.