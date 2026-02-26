Сыгравшую Снежную королеву актрису Климову похоронят у монастыря

Наталья Климова (Фото: Виктор Будан / ТАСС)

Актрису Наталью Климову, которая умерла в возрасте 87 лет, похоронят на кладбище Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, сообщает монастырская пресс-служба.

Климова родилась в 1938 году в Москве. Не окончив учебу в строительном институте, поступила в театральную студию при МХАТ. После выпуска в 1963-м получила главную роль в военной драме «Конец и начало». В числе других ее картин — «Снежная королева» (1967), «Гиперболоид инженера Гарина» (Зоя Монро, 1965), «Первороссияне» (1965) и «Снегурочка» (1969). Служила также в театре «Современник».

В 1998 году актриса и ее супруг, народный артист РСФСР Владимир Заманский, как пишет портал «Муром24», поселились в Муроме, где регулярно посещали и помогали восстанавливать Свято-Воскресенский женский монастырь.

На территории этого монастыря и будет похоронена Климова. Отпевание начнется в 11.00 мск в пятницу, 27 февраля, в день ее рождения.

Свои соболезнования в связи со смертью актрисы Заманскому выразил глава округа Муром Евгений Рычков.