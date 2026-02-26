 Перейти к основному контенту
0

В России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С 1 января 2027 года в России в силу вступит новый ГОСТ на пиво. Росстандарт принял его еще в сентябре 2025-го.

Новый стандарт распространяется в том числе на безалкогольное пиво, но не касается «специального пива». ГОСТ задает требования к сырью (ячменный солод, несоложеное сырье, вода, хмель и др.), технологическим процессам, качеству готового продукта, показателям безопасности и маркировке.

Эксперт: новый ГОСТ на пиво — формальность, а не качественные перемены
Радио
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Автор телеграм-канала «Просто про пиво» Александр Савицкий ранее пояснил в эфире «Радио РБК», что новые требования помогут в «борьбе с фальсификатом». При этом, по словам эксперта, подделки пива в России встречаются крайне редко.

«Пиво не подделывают. Ну то есть нет на пивном рынке такого понятия, как поддельное пиво. Да, в редких, очень редких случаях бывает, кто-то может разлить свой продукт под чужой торговой маркой, но это какие-то единичные случаи, которые на рынок в любом случае не влияют», — сказал он.

Савицкий добавил, что предыдущий стандарт был во многом устаревшим уже на момент принятия. Из плюсов нового ГОСТа он назвал разрешение на использование не только ячменного и пшеничного, но и других видов солода.

