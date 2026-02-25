 Перейти к основному контенту
0

На Ладоге показали реконструкцию Дороги жизни в Ленинград. Видео

Дорогу жизни в Ленинград реконструировали на Ладоге

На Ладоге показали реконструкцию Дороги жизни в Ленинград. Видео
Video

На Ладожском озере прошла реконструкция движения по Дороге жизни, колонну исторической техники возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Задумали этот пробег с Олегом Титберией, руководителем ленинградского отделения РВИО [Российское военно-историческое общество], 10 лет назад. Но именно сегодня... исторический конвой состоялся», — написал Дрозденко.

Губернатор региона отметил, что проехал часть трассы на мотоцикле. В пробеге также приняли участие поисковики, волонтеры и участник военной операции из Ленобласти Максим Четверкин. Исторические автомобили, задействованные в реконструкции, были подняты со дна Ладожского озера и восстановлены.

Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, связывавшая блокадный Ленинград со страной в годы Великой Отечественной войны. Она проходила через Ладожское озеро: в период навигации перевозки осуществлялись по воде, во время ледостава — по льду.

Дорога работала с 12 сентября 1941-го по март 1943 года.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Ленинградская область Александр Дрозденко мотоцикл
