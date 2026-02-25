СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ

Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схемы хищения оборонного бюджета Украины, к которой причастны чиновники ВСУ и СБУ.

«По результатам комплексных мероприятий задержан командующий логистикой Воздушных сил ВСУ [Андрей Украинец] и руководитель управления Службы безопасности Украины в Житомирской области [Владимир Компаниченко]», — говорится в сообщении.

Ранее об их задержании сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть деньги, которые должны были идти на оборону», — написал он в телеграм-канале.

Генпрокуратура уточнила, что задержанные — «командующий логистикой Воздушных сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны», — чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, предложили передать около 13 млн грн (23,2 млн руб.) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

«25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны «на горячем». Изъято $320 тыс.», — уточнили в надзорном ведомстве.