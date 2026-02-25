В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги
Начальник подвесной канатной дороги в Нальчике, где в августе произошел обрыв, привлечен к уголовной ответственности и предстанет перед судом, сообщили в СК и республиканской прокуратуре.
В результате обрыва четыре человека упали в воду, еще шестеро — на твердую поверхность, сообщили тогда в МЧС. Всего на дороге тогда были 23 человека.
По данным следствия, причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение обязанностей по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
В декабре 2023 года во время ревизии были обнаружены повреждения приводного вала. Следствие считает, что начальник, осознавая необходимость замены вала, самостоятельно отремонтировал его и позволил продолжить эксплуатацию канатной дороги.
Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Обвинительное заключение утверждено и направлено в Нальчикский городской суд. Следствие также инициировало прекращение деятельности организации «ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина», которая эксплуатировала канатно-кресельную дорогу. Ранее по иску прокуратуры пострадавшим была выплачена компенсация морального вреда.
