В России готовят серийный выпуск исчезающих пластин для лечения переломов

Сюжет
Радио РБК
Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

Основатель биомедицинской компании Osteo-Sibear Михаил Баранов рассказал Радио РБК о разработке имплантов для остеосинтеза, которые со временем усваиваются организмом и полностью исчезают.

По его словам, через 12–18 месяцев после установки такие импланты перестают быть видны на КТ и МРТ, что позволяет человеку «спокойно продолжать свою жизнь».

Остеосинтез — хирургический метод соединения костных отломков при переломах с помощью специальных фиксирующих конструкций (пластин, винтов, штифтов). Традиционно для этого используются титановые импланты, которые остаются в теле навсегда либо требуют повторной операции для удаления.

«Эти импланты позволяют, собственно, со временем избежать второй операции [по удалению] либо неприятных ощущений от долгого ношения титана в своем организме», — пояснил Баранов.

Он отметил, что разработка велась совместно с Университетом науки и технологий МИСИС, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России, а также Российским университетом медицины.

В феврале 2025 года специалисты Центра инжиниринговых разработок (ЦИР) Сеченовского университета создали первые имплантаты для челюстно-лицевой хирургии из российских полимерных материалов. Разработка имплантатов велась по запросу врачей-клиницистов. Образцы изготовили с применением двух различных полимеров — полисульфона и полиэфирэфиркетона, которые ранее не использовались в медицинских изделиях. Производство велось на 3D-принтере и литьевом станке.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Владимир Сероухов
медицина имплант Переломы лечение разработки наука
