Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Москва станет первым городом мира, где искусственный интеллект будет регулировать дорожное движение микрорайона. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта — в Тушино», — заявил градоначальник, говоря об итогах и планах развития столичного транспорта.

По его словам, в прошлом году москвичи и гости столицы в 70% случаев совершали поездки на городском общественном транспорте.

«Москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской. Если в 2010 году на дорогах было около 3 млн машин в сутки, то в 2025-м уже 2,79 млн. При этом надо учесть, что число зарегистрированных в регионе авто за эти годы выросло на 60% (+3,4 млн машин). Очевидно, что это результат постоянного развития транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров», — уверен мэр.

В 2026 году власти города планируют открыть первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями — двумя действующими и тремяновыми: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Подвижной состав подземки пополнят 312 новых вагонов «Москва-2026», а на Большой кольцевой линии продолжится тестирование беспилотных поездов, сообщил Собянин.

В столице реконструируют или создадут новые городские вокзалы (крупные узлы пересадок между метро, МЦК и МЦД). Работы затронут станции Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая, Царицыно. Продолжится и масштабный ремонт Ленинградского вокзала.

Трамвайный парк пополнится 50 единицами модели «Львенок-Москва», в том числе 11 беспилотными трамваями — всего их в городе станет 15. Откроется новый трамвайный диаметр, который свяжет районы Новогиреево на востоке Москвы и Чертаново на юге.

«Мосгортранс» получит более 400 новых электробусов: всего их станет более 3,3 тыс., благодаря чему доля экологичного транспорта на маршрутах составит 45%. Будут запущены более 50 новых маршрутов между Москвой и Подмосковьем. На всех станциях МЦД и в наземном транспорте появится оплата по биометрии, рассказал градоначальник.

Наконец, на Москве-реке появится четвертый регулярный маршрут — «Лужники — Киевский». А доля умных светофоров на столичных улицах будет доведена до 80%, заключил мэр.