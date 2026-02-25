В Мax встроили функцию создания цифрового ID

Цифровой ID в Max можно создать в приложении в несколько шагов через «Госуслуги»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи мессенджера Мax смогут создать цифровой ID в приложении после обновления и предоставления согласия на обработку персональных данных на сайте «Госуслуги». Об этом РБК сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Цифровой ID представляет собой QR-код в профиле пользователя — аналог бумажных документов. С его помощью можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.

Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России — для этого нужно зайти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы», затем дать согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

В Мax уточнили, что цифровой ID действует только на устройстве, на котором был создан. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису возможен через распознавание лица или отпечаток пальца владельца телефона.

Технологию подтверждения возраста через цифровой ID используют маркетплейс Ozon в пунктах выдачи заказов, а также более 70 тыс. магазинов сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Вкусвилл», «Мария-Ра», «Дикси», «Лента», «Монетка» и «Ашан» на кассах самообслуживания. Для покупки товаров «18+» требуется отсканировать QR-код в профиле мессенджера.

Кроме того, в Мax сообщили о запуске в пилотном режиме подтверждения статуса пенсионера через цифровой ID в торговых точках сети Х5. В начале марта подтвердить пенсионную скидку с помощью мессенджера можно будет на кассах самообслуживания во всех магазинах «Перекресток» и «Пятерочка».