Дрифтер из Тынды лишился BMW за трюки с дымовыми шашками на гендер-пати

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мировой судья в Тынде оштрафовал местного жителя на 150 тыс. руб. и конфисковал его автомобиль BMW за дрифт с дымовыми шашками на свадьбе друга, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

На перекрестке улиц Красной Пресни и Школьной в Тынде местный житель на автомобиле BMW 530i без номеров устроил дрифт в октябре 2025 года. К задним колесам были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель. Таким образом мужчина решил поздравить друга, у которого на свадьбе проходило гендер-пати. Синий дым во время трюков символизировал рождение мальчика.

Дело завели по статье о действиях, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ).

При вынесении приговора суд учел, что фигурант признал вину, сотрудничал со следствием, впервые привлекается к уголовной ответственности, оказывал помощь участникам военной операции. Смягчающим обстоятельством также стала беременность его жены. Тем не менее автомобиль, на котором дрифтовал обвиняемый, конфисковали и назначили штраф 150 тыс. руб.