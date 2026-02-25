Минздрав предложил реформу порядка медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения России предложило изменить порядок оказания педиатрической медицинской помощи детям в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы министерства.
Медицинские организации, которые оказывают первичную медицинскую помощь детям, предлагается разделить на три группы.
- В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах.
- Во вторую группу войдут детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.
- В третью группу войдут консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
Материал дополняется
