Появилось видео спора в ООН замглавы МИД Украины с Небензей о его корнях
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о своих украинских корнях на заседании Совета Безопасности. С его доводами не согласилась замглавы МИД Украины Марьяна Беца.
«И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан [Андрей] Мельник (постпред Украины в ООН. — РБК)», — сказал Небензя.
По его словам, между народами нет принципиальной разницы, поскольку миллионы украинцев живут в России, а миллионы русских — на Украине и в Белоруссии.
Беца возразила ему, заявив, что не считает Небензю украинцем. «Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией», — сказала она.
