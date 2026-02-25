Москвичам пообещали продолжение снегопадов

Жителей Москвы 25 февраля ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха будет колебаться в районе −2 градусов, сопровождаясь высокой влажностью — около 86%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью около 2,2 м/с, иногда поднимаясь до 6,3 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм рт. ст.

До конца недели в столице ожидаются осадки. Дневные температуры в основном останутся в диапазоне от −3 до −2 градусов, а ночами столбик термометра будет опускаться до −4 градусов. Вероятность умеренных снегопадов сохранится. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 746–752 мм рт. ст.