Военная операция на Украине⁠,
ЕС заявил, что доставит €90 млрд Украине «тем или иным путем»

Военная операция на Украине
Европейские лидеры договорились предоставить Украине €90 млрд в 2026–2027 годах на бюджетные и оборонные нужды, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Кредит, который Европейский союз выделит Украине, будет предоставлен «тем или иным путем», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Венгрия в последний момент наложила вето на финансовую программу.

«Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся», — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕС подготовил новый пакет мер на сумму €100 млн для срочной поддержки энергетического сектора Украины. По словам фон дер Ляйен, эти средства можно инвестировать немедленно.

Европейская комиссия также разработала зимний план на 2026–2027 годы, который включает пакет помощи Украине в размере €920 млн для стабилизации энергетической системы.

Москва осуждает любую помощь Киеву, в том числе военную и финансовую.

Полина Минаева
Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Украина
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
