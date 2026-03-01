К сайтам органов власти выставили требования для инвалидов по зрению

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock

В России начали действовать правила требования доступности информации для людей с инвалидностью по зрению. Они были утверждены постановлением правительства в феврале.

Вся текстовая информация должна увеличиваться на 200% оригинального масштаба страницы, нетекстовой контент должен дублироваться текстом, с возможностью увеличения.

Опубликованные документы должны быть доступны для чтения с помощью программ вспомогательного доступа и размечены.

Вся информация должна быть доступна при помощи клавиатуры и аппаратного и программного обеспечения. А нетекстовая информация должна быть представлена в виде текстовой так, чтобы ее можно было преобразовать в увеличенный шрифт, шрифт Брайля, специальные знаки или упрощенный язык.

Если на сайте размещается «движущаяся, мигающая или автоматически обновляющаяся информация, пользователю должны быть доступны средства управления — возможность приостановить, остановить, скрыть или изменить частоту ее обновления», если такой контент не является обязательной частью работы сервиса, говорится в постановлении.

Видео и аудиоинформация должна сопровождаться кратким описанием нетекстового контента.

В случае, если контент предполагает сенсорное восприятие, то на сайте должно быть текстовое описание. Весь текст должен быть структурирован соответственно логике любого вида контента.

Элементы, которые используются для оформления или визуального форматирования ресурсов не должны мешать вспомогательным технологиям.