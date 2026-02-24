 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд в Подмосковье отправил отца в колонию после гибели трех детей

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Егорьевский городской суд приговорил к году и четырем месяцам колонии-поселения Алексея Лютова, из-за действий которого при пожаре погибли его жена и трое детей. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

В августе 2024 года Лютов принес домой десять бытовых газовых баллонов, емкости с растворителем и аккумуляторные батареи от грузовых трициклов. По версии следствия, он поставил на зарядку два прибора и ушел на кухню.

Вскоре они загорелись, а огонь быстро распространился по квартире, из-за чего находившиеся в квартире жена подсудимого и семеро детей были вынуждены прыгать в окно с четвертого этажа. Жительница Подмосковья скончалась в больнице, также трое детей не смогли выбраться из-за огня и погибли на месте.

На слушаниях сторона защиты отмечала, что Лютов не помнит, ставил ли аккумуляторы на зарядку, поэтому они могли загореться сами. Несмотря на это суд счел доказанной его вину и назначил наказание в виде лишения свободы на один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
криминал происшествия приговор Подмосковье
