Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Еврокомиссии и европейские лидеры прибыли в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Киеве началось заседание представителей стран «Коалиции желающих», сообщает «Суспiльне».

Ко встрече по видеосвязи присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Для участия в мероприятии на Украину прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министры Хорватии, Эстонии, Исландии, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии, а также президент Финляндии Александр Стубб.

«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины
Политика
Фото:Ludovic Marin / Reuters

Заседание приурочено четвертой годовщине начала спецоперации России на Украине.

Помимо этого, сегодня, 24 февраля, на Украине пройдет саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина Киев коалиция желающих
