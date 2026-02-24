В Киеве началось заседание представителей стран «Коалиции желающих»
В Киеве началось заседание представителей стран «Коалиции желающих», сообщает «Суспiльне».
Ко встрече по видеосвязи присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Для участия в мероприятии на Украину прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министры Хорватии, Эстонии, Исландии, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии, а также президент Финляндии Александр Стубб.
Заседание приурочено четвертой годовщине начала спецоперации России на Украине.
Помимо этого, сегодня, 24 февраля, на Украине пройдет саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии».
