Зимбабве отказалось от $350 млн из США из-за опасений за суверенитет

Хараре, Зимбабве (Фото: Tawanda Kapikinyu / Shutterstock)

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва распорядился завершить переговоры с США по соглашению о финансировании здравоохранения на $350 млн. Об этом сообщает ZimLive.

Мнангагва лично распорядился прекратить переговоры по меморандуму.

Документ предусматривал прямой доступ США к данным о здравоохранении Зимбабве и доступ к критическим минеральным ресурсам страны, что вызвало протест властей. Кроме того, правительство отметило, что подписание двустороннего соглашения противоречит принципам многостороннего сотрудничества, учитывая выход США из Всемирной организации здравоохранения при администрации президента Дональда Трампа.

Хараре (столица Зимбабве) считает меморандум односторонним и подрывающим суверенитет.

США продолжают продвигать аналогичные соглашения в других африканских странах, уже подписавших соглашения в рамках стратегии America First Global Health Strategy.

America First Global Health Strategy — это программа зарубежной помощи в сфере глобального здравоохранения, стратегический механизм продвижения двусторонних интересов по всему миру, говорится на сайте американского Госдепа. Двусторонние соглашения обеспечат сохранение 100% финансирования всех закупок передовых товаров и всех медицинских работников, наличие систем данных для мониторинга эпидемиологических данных, данных о предоставлении услуг и данных о цепочках поставок, техническую помощь и другие компоненты программы.



США планировали завершить заключение двусторонних соглашений со странами — получателями помощи США в сфере здравоохранения к 31 декабря 2025 года с целью начать реализацию этих новых соглашений к апрелю 2026 года. Процесс продолжается, отмечает KFF.