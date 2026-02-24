 Перейти к основному контенту
Снежная буря на северо-востоке США. Видео

Появилось видео снежной бури на северо-востоке США

Снежная буря на северо-востоке США. Видео
Video

Обрушившаяся на северо-восток США снежная буря оставила после себя масштабные разрушения и вошла в число самых сильных за последние годы, сообщил CNN. В Нью-Йорке всего за сутки выпало около 40 см снега, а в некоторых районах Лонг-Айленда и Нью-Джерси сугробы достигли почти 60 см. Кроме того, ураганный ветер порывами до 80 км/ч и нулевая видимость привели к полной остановке транспорта.

Более 10 тыс. авиарейсов были отменены по всей стране, из них тысячи — в аэропортах JFK, ЛаГуардия и Ньюарк. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за непогоды также ввели запрет на передвижение по дорогам, а школы в мегаполисе впервые с 2019 года закрылись на снежный день.

Фото: Ryan Murphy / Getty Images
Фото: Peter Pereira / USA Today Network / Reuters
Фото: Jeremy Weine / Getty Images
Фото: Matthew Hatcher / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Jeremy Weine / Getty Images
Без электричества, по данным PowerOutage.us, остались более 550 тыс. домов и предприятий в регионе. Наиболее сложная ситуация отмечается в Массачусетсе, Нью-Джерси и Делавэре, где упавшие деревья оборвали линии электропередачи. Метеорологи считают, что последствия удара стихии регион будет ощущать еще несколько дней.

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
буря снежный шторм США
