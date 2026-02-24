Снежная буря на северо-востоке США. Видео

Video

Обрушившаяся на северо-восток США снежная буря оставила после себя масштабные разрушения и вошла в число самых сильных за последние годы, сообщил CNN. В Нью-Йорке всего за сутки выпало около 40 см снега, а в некоторых районах Лонг-Айленда и Нью-Джерси сугробы достигли почти 60 см. Кроме того, ураганный ветер порывами до 80 км/ч и нулевая видимость привели к полной остановке транспорта.

Более 10 тыс. авиарейсов были отменены по всей стране, из них тысячи — в аэропортах JFK, ЛаГуардия и Ньюарк. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за непогоды также ввели запрет на передвижение по дорогам, а школы в мегаполисе впервые с 2019 года закрылись на снежный день.

Фото: Ryan Murphy / Getty Images Фото: Peter Pereira / USA Today Network / Reuters Фото: Jeremy Weine / Getty Images Фото: Matthew Hatcher / Getty Images Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Michael M. Santiago / Getty Images Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Michael M. Santiago / Getty Images Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Jeremy Weine / Getty Images

Без электричества, по данным PowerOutage.us, остались более 550 тыс. домов и предприятий в регионе. Наиболее сложная ситуация отмечается в Массачусетсе, Нью-Джерси и Делавэре, где упавшие деревья оборвали линии электропередачи. Метеорологи считают, что последствия удара стихии регион будет ощущать еще несколько дней.