BI назвала «шаткой» сделку TikTok-блогера Лейма почти на $1 млрд

Business Insider: сделка Лейма по продаже аватара за $975 млн шаткая из-за акций
Хаби Ламе
Хаби Ламе (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Сделка почти на $1 млрд с TikTok-блогером Хаби Лейм выглядит «шаткой» из-за резкого падения акций гонконгской компании Rich Sparkle Holdings, сообщает Business Insider. В январе Лейм продал ей свою компанию Step Distinctive Limited, управляющую его брендом.

Согласно заявленным условиям, структура блогера должна получить 75 млн обыкновенных акций Rich Sparkle по ориентировочной цене $13 за бумагу. Общая оценка сделки составляла около $975 млн. Однако выплаты напрямую зависят от рыночной стоимости акций. Если в середине января бумаги компании поднимались выше $180, то к закрытию торгов в пятницу их цена упала ниже $10.

Хаби Лейм (Khaby Lame) — итальянский видеоблогер сенегальского происхождения, ставший самым популярным TikTok-блогером в мире (более 160 млн подписчиков и около 2,5 млрд лайков в совокупности со всех роликов). Он известен молчаливыми пародиями на абсурдные «лайфхаки», демонстрируя простые решения с фирменным ироничным жестом — расправленными ладонями и улыбкой с широко открытыми глазами.

Rich Sparkle планирует монетизировать популярность Лейма за счет создания его цифрового аватара на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что виртуальный двойник будет проводить рекламные трансляции и продавать товары через социальные платформы, включая TikTok Shop, преимущественно на рынках США, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По оценке компании, сотрудничество с Леймом принесет им более $4 млрд выручки в год.

В рамках сделки Лейм разрешил «использовать свои системы Face ID, Voice ID и поведенческие модели для разработки цифровых двойников на основе искусственного интеллекта», писал в январе Forbes.

По данным аналитиков Grandview Research, в 2024 году объем продаж на рынке онлайн-продажи на прямых трансляциях в Китае превысил $40 млрд. Рост сферы по прогнозам составит 37,4% в год и достигнет $672 млрд к 2033 году.

