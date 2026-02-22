На «голом фестивале» в Японии 6 человек пострадали в давке за «священные палки»

В давке на «фестивале обнаженных» в Японии пострадали шесть человек

Фото: Trevor Williams / Getty Images

Шесть человек были госпитализированы в японском городе Окаяма после традиционного «обнаженного фестиваля», прошедшего накануне вечером. Трое пострадавших находились в бессознательном состоянии, сообщает NHK.

Около 22:00 по местному времени (16:00 мск) в экстренные службы поступило сообщение о пострадавших на территории храма Сайдайдзи Каннонин, где проходил фестиваль.

По словам организаторов, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек. Они сообщили, что травмы могли быть получены в момент, когда в главном зале погас свет и в толпу были брошены «священные палки».

Во время фестиваля тысячи полуобнаженных мужчин, одетых только в традиционные набедренные повязки фундоси, борются за два синги — божественных посоха. Считается, что тот, кто завладеет одним из них до завершения праздника, будет наделен удачей.

Подобные инциденты происходят на фестивале почти ежегодно. В 2007 году, пишет Kyodo, во время мероприятия погиб один человек. Когда во время праздника в 2003-м толпа затоптала двоих мужчин, полиция объяснила инцидент злоупотреблением саке, национального японского напитка.