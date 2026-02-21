 Перейти к основному контенту
0

Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

Раймонд Паулс
Раймонд Паулс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Латышский композитор Раймонд Паулс отозвал все ранее выданные доверенности представителям. Официальное объявление опубликовало издание Latvijas Vēstnesis.

Решение с аннулированием доверенности связано с проведением юбилейного концерта композитора в рамках фестиваля «За мою родину». Мероприятия запланированы на лето 2026 года. Как пишет латвийский портал «Jauns», в конце прошлого года Паулс заявил, что концерт может быть использован для получения прибыли с использованием его имени. Позднее организаторы решили изменить название и убрали из него имя композитора.

В январе несколько композиторов, музыкантов, хормейстеров и продюсеров опубликовали открытое письмо с критикой проекта. По данным портала, певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра и главные дирижеры отказались принимать участие в мероприятии.

В ответ организаторы заявили, что проведут концерт, а прибыль направят на «конкретное дело». На данный момент они проводят переговоры с композитором и его представителями.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, народный артист СССР. С 1980-х годов Паулс выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником.

Анастасия Карева
Раймонд Паулс
