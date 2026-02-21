 Перейти к основному контенту
0

Москвичам пообещали солнечный день без снега

Сюжет
Новости Москвы

Жителей Москвы в субботу ожидает ясный день без осадков, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

С утра москвичи могут заметить небольшой снег, который прекратится к 07:10. Температура днем поднимется до минус 2 градусов, а к ночи может опуститься до минус 5 градусов. Влажность воздуха около 70%. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–4 м/с, его порывы могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление составит около 749–751 мм рт. ст., что соответствует норме.

В конце недели, в воскресенье, температура также составит минус 2-4 градуса, которые могут ощущаться как минус 10. Днем в Москве снова пойдет снег, а к вечеру влажность увеличится до 80%. Ветер усилится до 6 м/с и будет дуть с юго-запада. Атмосферное давление упадет до 741-744 мм рт. ст., что также соответствует норме.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Погода Москва Солнце
