Исследователь заявила о находке 20 утраченных работ Микеланджело

Микеланджело Буонарротти (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

В Италии обнаружили 20 ранее неизвестных работ Микеланджело Буонарротти, подлинность произведений подтверждена по итогам исследования независимого историка искусства Валентины Салерно. Об этом сообщает Il Messaggero.

Салерно в работе «Michelangelo gli ultimi giorni» реконструировала последние годы жизни мастера, изучив десятки архивных документов в Италии и за рубежом. По ее выводам, Микеланджело не уничтожил сотни эскизов и скульптур, хранившихся в его римском доме, как считалось ранее, а поручил ученикам и близким сохранить их в тайном месте. Один из найденных документов упоминает комнату с системой нескольких ключей, где были спрятаны ценности, однако сейчас она остается пустой.

«Изучая, собирая и сопоставляя документы пятисотлетней давности, хранящиеся в разных итальянских и зарубежных архивах, в том числе в Государственном архиве и в Ватикане, удалось проследить всю историческую цепочку, подтверждающую подлинность как минимум двух десятков новых произведений, ранее неизвестных или не приписанных с уверенностью гению Ренессанса», — говорится в статье.

Исследование поддержали Орден каноников-регуляриев Латеранских Святейшего Таинства и профессор Микеле Рак. Инициативу также поддержал кардинал-архипресвитер собора Святого Петра Мауро Гамбетти, сформировавший международный научный комитет.

В то же время итальянское издание Finestre sull'Arte публикует критический разбор этой статьи, в котором подвергает сомнению выводы ученого. Претензии следующие:

сама Салерно не называет конкретные произведения;

нет списка этих 20 работ;

документы, которые она нашла, уже были известны исследователям.

Издание отмечает, что ее интерпретация документов может быть спорной.

Речь идет о работах, которые уже существуют в музеях, церквях, частных коллекциях, но не были уверенно атрибутированы, как произведения Микеланджело.

Дополнительный интерес к теме вызвал аукцион в лондонском доме Christie's, где 5 февраля был продан эскиз стопы Ливийской сивиллы. По данным издания, эксперты аукционного дома использовали ту же линию атрибуции, что и Салерно.

