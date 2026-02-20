Исследователь заявила о находке 20 утраченных работ Микеланджело
В Италии обнаружили 20 ранее неизвестных работ Микеланджело Буонарротти, подлинность произведений подтверждена по итогам исследования независимого историка искусства Валентины Салерно. Об этом сообщает Il Messaggero.
Салерно в работе «Michelangelo gli ultimi giorni» реконструировала последние годы жизни мастера, изучив десятки архивных документов в Италии и за рубежом. По ее выводам, Микеланджело не уничтожил сотни эскизов и скульптур, хранившихся в его римском доме, как считалось ранее, а поручил ученикам и близким сохранить их в тайном месте. Один из найденных документов упоминает комнату с системой нескольких ключей, где были спрятаны ценности, однако сейчас она остается пустой.
«Изучая, собирая и сопоставляя документы пятисотлетней давности, хранящиеся в разных итальянских и зарубежных архивах, в том числе в Государственном архиве и в Ватикане, удалось проследить всю историческую цепочку, подтверждающую подлинность как минимум двух десятков новых произведений, ранее неизвестных или не приписанных с уверенностью гению Ренессанса», — говорится в статье.
Исследование поддержали Орден каноников-регуляриев Латеранских Святейшего Таинства и профессор Микеле Рак. Инициативу также поддержал кардинал-архипресвитер собора Святого Петра Мауро Гамбетти, сформировавший международный научный комитет.
В то же время итальянское издание Finestre sull'Arte публикует критический разбор этой статьи, в котором подвергает сомнению выводы ученого. Претензии следующие:
- сама Салерно не называет конкретные произведения;
- нет списка этих 20 работ;
- документы, которые она нашла, уже были известны исследователям.
Издание отмечает, что ее интерпретация документов может быть спорной.
Речь идет о работах, которые уже существуют в музеях, церквях, частных коллекциях, но не были уверенно атрибутированы, как произведения Микеланджело.
Дополнительный интерес к теме вызвал аукцион в лондонском доме Christie's, где 5 февраля был продан эскиз стопы Ливийской сивиллы. По данным издания, эксперты аукционного дома использовали ту же линию атрибуции, что и Салерно.
В сентябре 2025 года AFP сообщила, что в особняке в Париже нашли считавшуюся утраченной более 400 лет картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Полотно, написанное в 1613 году и исчезнувшее в том же году, обнаружили в сентябре 2024 года при инвентаризации перед продажей частного дома в Шестом округе.
