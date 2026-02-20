Саграда Фамилия в Барселоне достигла проектного максимума высоты

Фото: Nacho Doce / Reuters

Храм Святого Семейства (базилика Саграда Фамилия) в Барселоне достиг своей максимальной высоты за всю историю строительства, сообщает Associated Press.

На вершине центральной башни Иисуса Христа был установлен крест, высота храма теперь составляет 172,5 м. Это ее проектная финальная высота. С этим этапом, отмечает агентство, объект приблизился к завершению, хотя внутренние работы в центральной башне продолжаются.

«Эта установка завершает комплекс из шести центральных башен Саграда Фамилия», — говорится в сообщении, опубликованном на странице базилики в соцсети X.

В прошлом году Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире.

Строительство храма началось в 1882 году по проекту каталонского архитектора Антонио Гауди. Он не рассчитывал увидеть завершение работ: к моменту его смерти в 1926 году была построена лишь одна из башен. После смерти Гауди строительство неоднократно приостанавливали сначала из-за войны, затем ввиду отсутствия финансов и пандемии коронавируса. Средства для продолжения работ собирали с помощью пожертвований.

Прогнозируемый срок окончания строительства центральной башни и ключевого силуэта Саграда Фамилия — 2026 год. Основные строительные работы планировали завершить к сотой годовщине смерти Гауди. Однако это не означает окончания стройки, потому предстоит еще множество отделочных и других работ.

При этом еще в 2020 году в пресс-службе Саграда Фамилия сообщили, что к 2026 году достроить храм не получится.