Новые законы в России⁠,
0

МВД предложило закрепить право на временную регистрацию в апартаментах

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

МВД подготовило законопроект, который в случае его принятия позволит гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах, если они фактически используются для проживания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что многие люди проживают в принадлежащих им апартаментах, которые формально считаются нежилыми. В таких помещениях сейчас нельзя оформить регистрацию по месту пребывания. В ведомстве считают, что запрет на регистрацию неконституционен, если помещение соответствует требованиям для жилья.

«Невозможность осуществить в них регистрацию по месту пребывания фактически ведет к ограничению права на свободный выбор места пребывания, предусмотренного частью 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Часть 1 статьи 27 Конституции закрепляет право граждан, находящихся на территории России, на свободное передвижение, а также выбора места пребывания и жительства.

Законопроектом предлагается уточнить понятие «место пребывания» в законе № 5242‑I, дополнив его положением, согласно которому им может считаться нежилое помещение, сходное по характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в гостиничный номерной фонд.

Конституционный суд может немного вывести апартаменты из серой зоны
Радио
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее, в начале февраля, Конституционный суд России разрешил временную регистрацию в апартаментах на основании дела Виктории Пиуновой.

Ей и членам ее семьи было отказано в регистрации в апартаментах гостиничного типа в Санкт-Петербурге, хотя само помещение не входило в состав гостиничного фонда. Суд установил, что практика длительного проживания в таких апартаментах, фактически нежилых, распространена из-за их сходства с квартирами.

Апартаменты считаются нежилой недвижимостью, поэтому в соответствии с действующим законодательством в них нельзя зарегистрироваться на постоянной основе. Собственники такой недвижимости платят повышенный ежегодный налог — 0,5% от кадастровой стоимости. Если такая недвижимость находится в торгово-офисном здании, с собственников взыскивают в три раза больше.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
МВД апартаменты законопроект
