В Армавире метеозонд запутался в проводах и упал у техникума

Фото: Caroline Brehman / Getty Images
В районе Армавирского аграрно-технологического техникума упал метеозонд. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, устройство запуталось в проводах, угрозы для жителей нет. На месте выставили оцепление, работают оперативные службы.

В пресс-службе администрации Армавира РБК также сообщили, что на парашюте, предварительно, спустился метеозонд.

Лукашенко заявил, что Минск не занимается переброской метеозондов в Литву
Политика
Фото:Shutterstock

«Для уточнения всех характеристик находки устройство направлено на дополнительное исследование в соответствующие службы», — говорится в сообщении администрации города.

Метеозонд — беспилотный аэростат. Зонд выглядит как наполненный гелием шар, к которому крепится контейнер с датчиками температуры, влажности и атмосферного давления, а также батарейками и антеннами для передачи данных. Вес метеозонда составляет около 300 г, он поднимается на высоту 30–40 км. Такие зонды одноразовые — при наборе высоты шар лопается, после чего контейнер падает на землю.

Антонина Сергеева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Армавир Краснодарский край зонд парашют
