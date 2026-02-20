В Армавире метеозонд запутался в проводах и упал у техникума
В районе Армавирского аграрно-технологического техникума упал метеозонд. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, устройство запуталось в проводах, угрозы для жителей нет. На месте выставили оцепление, работают оперативные службы.
В пресс-службе администрации Армавира РБК также сообщили, что на парашюте, предварительно, спустился метеозонд.
«Для уточнения всех характеристик находки устройство направлено на дополнительное исследование в соответствующие службы», — говорится в сообщении администрации города.
