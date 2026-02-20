В Таиланде погиб сооснователь онлайн-магазина ASOS Квентин Гриффитс

Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images

В Таиланде в результате падения с балкона многоэтажного дома погиб сооснователь онлайн-магазина модной одежды ASOS Квентин Гриффитс, сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, тело 58-летнего бизнесмена обнаружили на земле под балконом его квартиры на 17-м этаже в жилом доме в Паттайе.

Полицейские заявили об отсутствии беспорядка внутри квартиры, но не исключили версию о насильственной смерти до проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

Точная причина смерти Гриффитса будет установлена после завершения полной паталогоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев.

Издание отмечает, что трагедия произошла на фоне предполагаемого продолжающегося конфликта бизнесмена с бывшей женой, которую обвиняют в краже £500 тыс. из компании, которой они управляли вместе.

В материале говорится, что в 2025 году Гриффитса арестовали и допросили после заявления экс-супруги о подделанных им документах для продажи земли и акций компании без ее ведома.

Бизнесмен тогда отрицал выдвинутые обвинения, его отпустили после допроса.

Источник, близкий к семье Гриффитса, прокомментировал его смерть изданию The Sun словами «это настоящая загадка».

ASOS — британский онлайн-ретейлер одежды, обуви и аксессуаров, ориентированный в первую очередь на молодежную аудиторию. Компания основана в 2000 году в Лондоне, изначально бренд развивался вокруг идеи «as seen on screen» («как на экране») и продажи вещей в стиле образов знаменитостей.

Онлайн-магазин работает преимущественно в формате e-commerce, продавая как собственные марки, так и товары сторонних брендов, и осуществляет доставку на международный рынок. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).