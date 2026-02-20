 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Таиланде погиб сооснователь онлайн-магазина ASOS Квентин Гриффитс

Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images
Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images

В Таиланде в результате падения с балкона многоэтажного дома погиб сооснователь онлайн-магазина модной одежды ASOS Квентин Гриффитс, сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, тело 58-летнего бизнесмена обнаружили на земле под балконом его квартиры на 17-м этаже в жилом доме в Паттайе.

Полицейские заявили об отсутствии беспорядка внутри квартиры, но не исключили версию о насильственной смерти до проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

Точная причина смерти Гриффитса будет установлена после завершения полной паталогоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев.

Издание отмечает, что трагедия произошла на фоне предполагаемого продолжающегося конфликта бизнесмена с бывшей женой, которую обвиняют в краже £500 тыс. из компании, которой они управляли вместе.

В материале говорится, что в 2025 году Гриффитса арестовали и допросили после заявления экс-супруги о подделанных им документах для продажи земли и акций компании без ее ведома.

Бизнесмен тогда отрицал выдвинутые обвинения, его отпустили после допроса.

Источник, близкий к семье Гриффитса, прокомментировал его смерть изданию The Sun словами «это настоящая загадка».

ASOS — британский онлайн-ретейлер одежды, обуви и аксессуаров, ориентированный в первую очередь на молодежную аудиторию. Компания основана в 2000 году в Лондоне, изначально бренд развивался вокруг идеи «as seen on screen» («как на экране») и продажи вещей в стиле образов знаменитостей.

Онлайн-магазин работает преимущественно в формате e-commerce, продавая как собственные марки, так и товары сторонних брендов, и осуществляет доставку на международный рынок. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Таиланд онлайн-магазины гибель бизнесмен
Материалы по теме
На Ибице погиб 19-летний шотландский хоккеист, выпав с балкона отеля
Спорт
Американский режиссер Уолтерс рухнул вместе с балконом в Киеве
Общество
Актер из «Астерикса и Обеликса» сорвался с балкона и разбился
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
В России запретят продавать бананы размером менее 14 см Общество, 10:45
Telegraph рассказала об опасениях украинской делегации из-за Мединского Политика, 10:44
ПСБ на Уральском форуме провел дискуссию об оценке цифрового суверенитета Пресс-релиз, 10:37
Экскурсовод Анна Перельмут — о том, как уйти из офиса и найти дело жизни Life, 10:37
Только студии и однушки: в Москве не осталось жилья под семейную ипотеку Недвижимость, 10:30
Экс-глава департамента МИД по США стал замминистра Политика, 10:27
В Генштабе заявили о появлении зон сплошного огневого поражения у фронта Политика, 10:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин назначил нового посла в Турции Политика, 10:17
Самые дорогие госномера в России стоят более 2,1 млрд руб. Общество, 10:17
Акции НОВАТЭКа выросли на соглашении по СПГ с другом сына Трампа Инвестиции, 10:14
Узкое место в управлении: как понять, что на самом деле тормозит бизнесПодписка на РБК, 10:08
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга Политика, 10:05
Наследники Эпштейна согласились выплатить $35 млн 40 жертвам финансиста Общество, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03