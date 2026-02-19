 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трамп признался, что научился произносить красивое слово «Азербайджан»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп признался, что ранее ему было тяжело выговорить слово «Азербайджан». Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на заседании «Совета мира».

Он отметил, что теперь считает название государства «очень красивым» и любит его произносить.

«[Ильхам] Алиев — президент Азербайджана. Мне нравится это название, сначала мне было сложно выговорить его, а теперь оно мне нравится. Это очень красивое название», — сказал он. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп рассказал о прекращении войны Албании и Азербайджана
Политика
Дональд Трамп

Ранее в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп оговорился, назвав Азербайджан «Абербайджаном». Кроме того, в разных заявлениях он путал Азербайджан с Камбоджей, а Армению — с Албанией.

В прошлом году американский президент выступил в качестве посредника на переговорах между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Алиевым. По итогам встречи главы государств подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Азербайджан Ильхам Алиев США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
