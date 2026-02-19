Трамп признался, что научился произносить красивое слово «Азербайджан»

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп признался, что ранее ему было тяжело выговорить слово «Азербайджан». Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на заседании «Совета мира».

Он отметил, что теперь считает название государства «очень красивым» и любит его произносить.

«[Ильхам] Алиев — президент Азербайджана. Мне нравится это название, сначала мне было сложно выговорить его, а теперь оно мне нравится. Это очень красивое название», — сказал он. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Ранее в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп оговорился, назвав Азербайджан «Абербайджаном». Кроме того, в разных заявлениях он путал Азербайджан с Камбоджей, а Армению — с Албанией.

В прошлом году американский президент выступил в качестве посредника на переговорах между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Алиевым. По итогам встречи главы государств подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений.