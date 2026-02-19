 Перейти к основному контенту
0

Власти Москвы показали концепцию Дворца бильярда в Мневниковской пойме

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Столичные власти одобрили архитектурную концепцию Дворца бильярда, который расположится в Мневниковской пойме. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По его словам, в пойме формируется «крупный спортивный кластер, где каждый объект уникален». «В прошлом году открыли ледовый дворец, особенностью которого стал навес в форме острия конька. Продолжается строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина, также планируется возвести теннисный центр и спортивный тренировочный центр ЦСКА. Еще одним масштабным проектом, который появится рядом с ними, станет Дворец бильярда — по форме он будет напоминать бильярдный стол», — заявил Ефимов.

Здание возведут рядом с Тереховским прудом — рядом с конноспортивным комплексом, а также ЖК и другими строящимися объектами. Здесь же будет находиться станция метро «Терехово» Большой кольцевой линии — до нее можно будет удобно дойти по мосту, который соединит восточную часть поймы и парк «Фили».

Объект построят за три года (это максимальный срок реализации проекта) на участке площадью 2,37 га. «В новом комплексе разместят столы для русского бильярда, пула, снукера и китайской восьмерки», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.

«Комплекс получит плавную форму и лаконичное фасадное решение — повторяющийся геометрический паттерн из треугольников. Окна сделают в виде иллюминаторов или лунок, которые послужат отсылкой к бильярдным шарам. Подсветка будет выполнена в формате контражурного освещения за счет перфорации на фасаде», — добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Для отделки фасадов бильярд-арены выбраны белые кассеты. А остекленные входные группы будут контрастировать с более закрытыми основными блоками здания. За счет того, что фасад здания «заворачивается» выше уровня кровли, образуя декоративный экран, с улицы не будет видно инженерные системы, добавили в пресс-службе.

«Мневниковская пойма — один из крупнейших центров развития столицы. Здесь создается современный район с разнообразной инфраструктурой. Благодаря строительству новых объектов за счет города и инвесторов эта территория приобретает узнаваемый архитектурный облик», — подытожил Ефимов.

