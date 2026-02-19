 Перейти к основному контенту
В Госдуме разъяснили изменения в программе долгосрочных сбережений

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Срок, после которого участники программы долгосрочных сбережений смогут снять деньги государственного софинансирования без потерь, планируют увеличить с одного года до пяти лет. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

По его словам, Минфин предложил изменить правила в первую очередь для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут забрать все накопленные средства вместе с деньгами государства в любой момент.

«На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью», — подчеркнул Панеш.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию и другие долгосрочные цели — образование детей, покупку жилья и т. д.

По его словам, только в третьем квартале 2025 года участники вывели со счетов почти 18 млрд руб.

Панеш уточнил, что собственные взносы и инвестиционный доход можно будет забирать и раньше без ограничений, а деньги софинансирования без потерь — через 5 лет. Он добавил, что инициатива находится на рассмотрении.

Минфин представил новые параметры для программы долгосрочных сбережений
Финансы
Фото:Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и вносит средства, государство софинансирует взносы в течение 10 лет, но не более 36 тыс. руб. в год. Минимальный срок участия в программе — 15 лет. До истечения 15-летнего срока участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

