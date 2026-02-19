Мосметро сообщило о неисправности поезда после новости о дыме на станции
На станции московского метро «Битцевский парк» был остановлен поезд в связи с технической неисправностью, сейчас Бутовская линия (серо-голубая) продолжила штатную работу. Об этом РБК сообщила в московском метрополитене.
«Ранее на станции «Битцевский парк» для проверки был остановлен поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность», — говорится в сообщении.
Безопасности пассажиров ничего не угрожает.
Ранее телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что на станции были слышны взрывы и хлопки, после чего состав начал дымиться.
Как сообщали в столичном дептрансе, на Бутовской линии были «временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры». Позднее ведомство сообщило о восстановлении работу линии, подчеркнув, что специальная комиссия установит точные причины, вызвавшие неисправность в поезде.
В сентябре 2025 года интервал движения поездов на Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена был увеличен в связи с падением человека на пути. Позже движение полностью восстановили.
