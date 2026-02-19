 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Черном море пропал судившийся с Румынией болгарский моряк и его сын

В Черном море пропал болгарский капитан Христо Спасов и его сын

В Черном море пропало рыболовецкое судно VN 8112, на борту которого находились капитан Христо Спасов, его сын и их работник. Судно исчезло с радаров утром, связь с экипажем была потеряна, сообщает «Флагман».

По данным Maritime.bg, в момент пропажи в районе фиксировалось волнение до 4 баллов с порывами ветра до 20 м/с, температура воды была ниже 6 градусов. К поисково-спасательной операции привлекли Морскую администрацию, пограничную полицию и ВМФ. На берег для поиска пропавших выехал также мэр болгарского города Созополь Тихомир Янакиев.

По предварительным данным, пишет ONovini, судно могло затонуть из-за сильного волнения. Коллеги капитана из Свети-Власа и Несебра предполагают, что экипаж использовал трал, который мог зацепиться за массивный объект на дне. При попытке освободить сеть все трое могли оказаться у кормы, что привело к потере устойчивости судна.

Япония впервые с 2022 года задержала китайское рыболовецкое судно
Политика
Фото:Dan Hanscom / Shutterstock

В апреле 2011 года судно Спасова было задержано румынскими пограничниками по обвинению в нарушении территориальных вод Румынии. Вскоре суд в румынской Мангалии оправдал капитана. Это решение было отменено в 2016 году, а Спасову предъявили новое обвинение в экологических преступлениях, включая незаконную торговлю исчезающими видами животных и растений. Его судно конфисковали.

В 2022 году мужчина обратился Европейский суд по правам человека и выиграл процесс против Румынии. Суд в Страсбурге признал, что румынские власти нарушили право заявителя на справедливое судебное разбирательство и собственность. ЕСПЧ обязал Бухарест выплатить Спасову €6,5 тыс. компенсации за материальный и моральный ущерб и почти €4,6 тыс. за судебные расходы.

Полина Дуганова
Болгария Черное море капитан пропажа
