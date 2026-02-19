Российская делегация вернулась с переговоров в Женеве в Москву

Российская делегация, принимавшая участие в переговорах по урегулированию на Украине, вернулась из Женевы в Москву, пишут ТАСС и «РИА Новости».

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Женеве прошли с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется