Российская делегация вернулась с переговоров в Женеве в Москву
Российская делегация, принимавшая участие в переговорах по урегулированию на Украине, вернулась из Женевы в Москву, пишут ТАСС и «РИА Новости».
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Женеве прошли с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
Материал дополняется
