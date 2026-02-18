 Перейти к основному контенту
Студента-иностранца выдворили из России за рисунок с коноплей в общежитии

Центральный районный суд Воронежа
Центральный районный суд Воронежа (Фото: centralnysudvrn / VK)

Иностранного студента, который учился в Воронежском государственном аграрном университете, признали виновным в пропаганде наркотических средств (ст. 6.13 КоАП) из-за рисунка конопли в его комнате в общежитии, пишут «Новости Воронеж».

Решением Центрального райсуда города молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. руб. и выдворения из России. Гражданином какой страны он является, не уточняется.

В суде молодой человек отрицал вину, утверждая, что не рисовал изображение — по его словам, оно появилось в комнате давно и ранее не вызывало вопросов у работников вуза и общежития.

Иностранец учился по специальности «технология производства и обработки сельхозпродукции», занимался греко-римской борьбой и имел второй спортивный разряд.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно Новости», осужденный — Рамазон Х., он учился в Воронеже с 2022 года.

Анастасия Лежепекова
Воронеж Воронежская область иностранцы студенты
