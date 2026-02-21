Трехдневные выходные начались в России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Трехдневные февральские выходные начались в России. На понедельник, 23 февраля, в этом году выпадает День защитника Отечества, поэтому он является нерабочим, следует из производственного календаря на 2026 год.

Из-за праздника последняя рабочая неделя февраля будет сокращенной.

Следующие трехдневные выходные будут в начале марта. Так как Международный женский день выпадает на воскресенье, нерабочими будут три дня — с 7 по 9 марта. После этого россиян вновь ждет четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Всего в 2026 году трехдневные выходные будут пять раз. Помимо февраля и марта, россияне будут отдыхать три дня подряд с 1 по 3 мая (Международный день труда), с 9 по 11 мая (День Победы) и с 12 по 14 июня (День России).