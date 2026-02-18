В Дагестане на 103-м году жизни умер Герой России Ибрагим-Паша Садыков

Ибрагим-Паша Садыков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков скончался на 103-м году жизни в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Ушел из жизни человек, которого мы все любили и которым гордились каждый день. Не стало нашего дорогого ветерана, Героя России и мудрого наставника — Ибрагима-Паши Садыкова», — написал Меликов в телеграм-канале.

Глава Дагестана выразил соболезнования семье ветерана, подчеркнув, что память о нем сохранится в сердцах и будет передаваться следующим поколениям как пример мужества и мудрости.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. На фронт отправился добровольцем в 1941 году, позднее обучился на автоматчика. В начале 1942-го принял участие в битвах под Сталинградом. Во время одной из бомбардировок получил осколочное ранение, после лечения попал в Крым, в боях за Керчь был снова ранен. Участвовал также в битве на Курской дуге, в освобождении Киева, Львова, и Варшавы.

Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими. В 2024 году ему также было присвоено звание Героя России.