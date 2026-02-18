 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Группа депутатов партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовила и внесла в Думу законопроект о введении разового налога на покупку дорогих автомобилей, яхт и самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

Законопроект предусматривает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса России. Депутаты предложили скорректировать систему налогообложения так, чтобы она отражала реальную стоимость имущества, а не только его технические характеристики.

Согласно тексту документа, налог при регистрации или приобретении автомобиля стоимостью от 20 млн руб. составит от 1 до 4% в зависимости от цены (максимальная ставка 4% — для машин дороже 100 млн руб.). Также налог коснется яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью свыше 50 млн руб. Размер налоговой ставки составит от 1 до 4% (максимальная ставка 4% — для судов дороже 300 млн руб.).

Налог на транспорт предлагается сделать разовым. Владелец должен будет уплатить его при регистрации транспортного средства либо в течение 30 дней с момента покупки. Налогоплательщики будут обязаны исчислять сумму самостоятельно, исходя из стоимости приобретения.

Москва впервые более чем за 10 лет увеличит транспортный налог
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По мнению Миронова, система налогообложения не отражает реальную платежеспособность владельцев элитной недвижимости и транспортных средств.

«Государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов», — подчеркнул руководитель партии.

По мнению авторов инициативы, реализация закона обеспечит приток дополнительных средств в региональные и местные бюджеты и создаст условия для более справедливого распределения налоговой нагрузки.

Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Карева
транспортный налог предложение законопроект Госдума Сергей Миронов Справедливая Россия
Сергей Миронов фото
Сергей Миронов
политик
14 февраля 1953 года
