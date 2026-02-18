Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Группа депутатов партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовила и внесла в Думу законопроект о введении разового налога на покупку дорогих автомобилей, яхт и самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

Законопроект предусматривает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса России. Депутаты предложили скорректировать систему налогообложения так, чтобы она отражала реальную стоимость имущества, а не только его технические характеристики.

Согласно тексту документа, налог при регистрации или приобретении автомобиля стоимостью от 20 млн руб. составит от 1 до 4% в зависимости от цены (максимальная ставка 4% — для машин дороже 100 млн руб.). Также налог коснется яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью свыше 50 млн руб. Размер налоговой ставки составит от 1 до 4% (максимальная ставка 4% — для судов дороже 300 млн руб.).

Налог на транспорт предлагается сделать разовым. Владелец должен будет уплатить его при регистрации транспортного средства либо в течение 30 дней с момента покупки. Налогоплательщики будут обязаны исчислять сумму самостоятельно, исходя из стоимости приобретения.

По мнению Миронова, система налогообложения не отражает реальную платежеспособность владельцев элитной недвижимости и транспортных средств.

«Государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов», — подчеркнул руководитель партии.

По мнению авторов инициативы, реализация закона обеспечит приток дополнительных средств в региональные и местные бюджеты и создаст условия для более справедливого распределения налоговой нагрузки.