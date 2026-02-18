Блогеру Логецкой дали 4 года колонии за мошенничество на ₽32 млн

Виктория Логецкая (Фото: moscowproc / Telegram)

Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор блогеру Виктории Логецкой, признав ее виновной в мошенничестве на сумму 32 млн рублей (по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере), сообщили в столичной прокуратуре.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина была взята под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, с марта 2023 года по февраль 2025-го Логецкая умышленно обманула руководство неназванной организации, обещая за вознаграждение организовать съемку рекламных роликов и передач с их показом на телеканале, однако эти обязательства она не выполнила.

«Логецкая <...> денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Mash писал, что Логецкая в своем блоге обещала подписчикам быстрый заработок на спортивных ставках. По данным канала, в сентябре ее признали банкротом — блогер была должна банкам более 10 млн руб.