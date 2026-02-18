Путин поздравил главу буддийской сангхи России с Белым месяцем

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи Пандито Хамбо ламу Аюшеева Дамбу Бадмаевича и буддистов с наступлением Белого месяца — Нового года по лунному календарю. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены», — говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.

Также президент пожелал главе сангхи здоровья и успехов в делах и начинаниях.

Сагаалган — праздник монгольских народов, который отмечается в день первого весеннего новолуния. В разных регионах России праздник имеет свое название. В Забайкальском крае и Бурятии — Сагаалган, в Тыве — Шагаа, в Калмыкии — Цаган Сар, в Республике Алтай — Чагаа байрам. В этих регионах Сагаалган — официальный праздник, в который принято отдыхать. В 2026 году 18 февраля выпадает на среду — ее объявили выходным днем.