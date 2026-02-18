Трамп потребовал перекрасить президентский борт впервые за 60 лет

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Новый президентский борт американского лидера Дональда Трампа перекрасят в его любимые цвета: красный, белый и темной синий. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя ВВС США.

Обновленный дизайн также будет содержать золотую полосу. Эту раскраску нанесут на все самолеты представительского класса, включая два борта Boeing VC-25B, которые переоборудуют для использования в качестве Air Force One.

Air Force One («Борт номер один») — позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США. Этот термин также используется для обозначения самолетов президентского флота. Он состоит из двух специально оборудованных Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A), которые намерены заменить на лайнеры Boeing 747-8i (VC-25B).

«Военно-воздушные силы внедряют новые требования к окраске (красный, белый и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка воздушных судов представительского класса, который будет включать в себя новые 747-8i и четыре самолета [Boeing] C-32», — сказал представитель ВВС.

Он уточнил, что первый C-32 уже был покрашен и поступит в ВВС в ближайшие месяцы.

Как отмечает Fox News, на протяжении более 60 лет Air Force One окрашивали в бело-голубую палитру. Этот дизайн был утвержден при президенте Джоне Кеннеди в начале 1960-х.