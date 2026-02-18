Умерла работавшая над «Спасателями» и «Спящей красавицей» Disney аниматор

На 92-м году жизни умерла аниматор Джейн Баэр, работавшая над такими мультфильмами как «Спящая красавица», «Спасатели», анимационно-игровым фильмом «Кто подставил кролика Роджера». Об этом сообщили представители студии Walt Disney Animation, передает The Hollywood Reporters.

В 1984 году она вместе с мужем Дейлом Баэром основала Baer Animation и руководила независимой студией, которая участвовала в создании фильмов, в том числе, для Warner Bros.

Баэр также работала над многочисленными анимационными сериалами и фильмами, включая «Лис и Пес», «Рождественская история Микки» и «Черный котел», «Спасатели» (нарисовала антагониста Медузу). Она была одной из основательниц Women in Animation и активно делилась опытом с новым поколением аниматоров.

Свою карьеру она начала в 1955 году на Disney, работала ассистентом одного из аниматоров «Спящей красавицы», позже — трудилась в нескольких студиях, включая Filmation, в 1975 году вернулась в Disney.

После основания Baer Animation Джейн Баэр успешно управляла компанией до выхода на пенсию в начале 2000-х годов. Она участвовала в создании «Кто подставил кролика Роджера», расширила услуги студии, включив в них команду операторов, которая снимала основные сцены таких фильмов, как «Русалочка», «Принц и нищий», «Ровер Дэнджерфилд», «Долина папоротников: Последний тропический лес», «Лебединое озеро».

