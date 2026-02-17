 Перейти к основному контенту
Общество
В Туле цыгане окружили морг и скорую, требуя оживить умершего

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В Туле цыгане окружили сначала машину скорой помощи, а потом подстанцию и морг, требуя «оживить» умершего человека, передают Myslo и 71.RU.

Инцидент произошел 16 февраля. Скорая помощь приехала в цыганский табор в поселок Плеханово, пишет 71.RU. На момент прибытия медиков молодой человек, которому вызвали скорую, уже умер. По информации Myslo, он скончался от острой сердечной недостаточности. Однако родные настаивали на реанимации, а соплеменники заблокировали машину.

Мужчину пытались вернуть к жизни в течение четырех часов, в том числе с помощью дефибриллятора, пока полиция и цыганский барон не убедили близких, что помочь уже нельзя.

Во время реанимационных мероприятий машина скорой была заблокирована — цыгане скандалили, не выпускали медиков из нее. Позднее толпа цыган подошла к моргу, куда доставили тело покойного, и некоторое время оставалась у здания.

В региональном управлении СК сообщили 71.RU, что проверка инцидента находится на контроле полиции.

РБК обратился за комментарием в УМВД России по Тульской области.

Теги
Анастасия Лежепекова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
цыгане Тульская область смерть Следственный комитет Скорая помощь морги
