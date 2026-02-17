 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Хегсет уволил одного из самых опытных пиарщиков Пентагона

Хегсет уволил одного из самых опытных пиарщиков Пентагона Дейва Батлера
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Al Drago / Reuters)

Один из самых опытных специалистов Пентагона по связям с общественностью полковник Дейв Батлер был уволен на прошлой неделе по приказу министра обороны Пита Хегсета, сообщают со ссылкой на источники Fox News и The New York Times.

Батлер был главным советником по стратегическим коммуникациям начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа и ранее был пресс‑секретарем генерала Марка Милли, когда тот занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.

«Необычно, когда министр обороны лично вмешивается в решение об увольнении пресс-секретаря сухопутных войск», — отмечает NYT.

По данным издания, Хегсет ранее обвинял полковника Батлера в том, что в его декабрьской публикации глава Пентагона «в невыгодном свете» сравнивался с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

По информации The Washington Post, Хегсет лично приказал Дрисколлу уволить Батлера — это был как минимум второй разговор по этому поводу за несколько месяцев.

Источники издания отмечают, что имя Батлера было в списке офицеров на повышение, который должен был быть направлен в Белый дом на утверждение несколько месяцев назад.

«После распоряжения Хегсета Дрисколлу на прошлой неделе, по словам источников, Батлер предпочел выйти на пенсию, а не задерживать повышение своих коллег», — говорится в статье.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Пентагон увольнения Пит Хегсет США Дэниел Дрисколл
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
