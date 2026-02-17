 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина

Роман Баданин
Роман Баданин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

МВД России объявило в розыск главного редактора расследовательского издания «Проект» (признано в России нежелательной организацией и иноагентом) и новостного медиа «Агентство» (признано в России иноагентом) Романа Баданина (признан в России иноагентом), следует из базы розыска МВД. В карточке розыска указано, что Баданина разыскивают «по статье УК».

30 сентября 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Баданина за нарушение правил деятельности иноагента. Его признали виновным в распространении контента без соответствующей маркировки. В предыдущий раз за это же нарушение его оштрафовали 9 сентября. В качестве наказания его обязали выплатить штрафы в размере 30 тыс. руб.

В реестр иноагентов Баданина включили в 2021 году. Ранее он был главным редактором сайта российской версии журнала Forbes, исполнительным директором службы интернет-проектов «Интерфакса» и главным редактором РБК. Баданин уехал из России. Журналист говорил, что не собирается возвращаться на родину в ближайшее время и знает, где будет постоянно проживать.

Ксения Потрошилина
Роман Баданин иноагент агентство проект
