Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский

Дмитрий Бавильский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Писатель, критик и журналист Дмитрий Бавильский умер в Челябинске на 58-м году жизни, сообщил в телеграм-канале литературовед Николай Подосокорский.

«В возрасте 57 лет в Челябинске умер Дмитрий Владимирович Бавильский, русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист. Он вел в ЖЖ блог под ником paslen, — говорится в сообщении.

Писатель Денис Драгунский подтвердил ТАСС эту информацию. «[Умер] этой ночью в Челябинске в больнице», — сказал он.

Бавильский родился в 1969 году в Челябинске в семье врачей. Окончил Челябинский госуниверситет, а затем аспирантуру по специальности «зарубежная литература». Был заместителем главного редактора журнала «Уральская новь», работал завлитом в Челябинском театре драмы, активно публиковался в ведущих литературных журналах и СМИ, работал литературным и музыкальным критиком. Являлся членом Союза российских писателей и Литфонда, получил две премии журнала «Новый мир» (2006, 2009), премию Андрея Белого (2014) и другие награды.

Среди его известных литературных работ — «Вавилонская библиотека», «Едоки картофеля», «Красная точка», «Сад камней».