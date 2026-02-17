 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года

Eurostat: средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Средний возраст населения Евросоюза по состоянию на 1 января 2025 года достиг 44,9 года. Об этом сообщает Eurostat.

В целом по Евросоюзу медианный возраст вырос более чем на 2 года за 10 лет — в 2015 году показатель составлял 42,8 года. Рост зафиксировали во всех странах ЕС, кроме Германии и Мальты — там показатели снизились на 0,4 года.

Росстат описал «портрет» среднестатистического россиянина. Как выглядит
Life
Фото:ViDI Studio / Shuttherstock / FOTODOM

Наиболее заметное старение населения зафиксировали в Словакии и на Кипре (средний возраст увеличился на 4 года). Далее следуют Италия (+3,9), Греция и Польша (+3,8), а также Португалия (+3,7).

Eurostat также сообщил, что по состоянию на 1 января 2025 года медианный возраст коренного населения в странах ЕС был на 2,1 года выше, чем у иностранного населения — 45,2 года против 43,1 года.

