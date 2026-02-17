 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В зоне военной операции погиб главред журналов «Ахмат» и «Победоносец»

Военная операция на Украине
Павел Порсев
Павел Порсев (Фото: Союза Танкистов России)

В зоне проведения военной операции погиб главный редактор журналов «Ахмат» и «Победоносец» Павел Порсев. Об этом сообщило Всероссийское общественное движение «Союз танкистов России».

Порсев, позывной «Мажор», погиб 14 февраля 2026 года в результате удара по командному пункту, где находился при исполнении служебных обязанностей. Он был гвардии ефрейтором в 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии.

Павел Порсев родился и жил в городе Златоусте в Челябинской области. В 2022 году он добровольно заключил контракт с Вооруженными силами России и был направлен в зону боевых действий. За время службы Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, в том числе медалью «За взятие Авдеевки».

Порсев был основателем и главным редактором журнала «Победоносец», посвященного истории и боевому пути 90-й гвардейской танковой дивизии. Также он издавал журналы «Ахмат» и «Алга», занимался освещением событий военной операции на Украине и деятельностью военнослужащих. Он также участвовал в подготовке нового проекта — журнала «Танковый кулак России» с детским разделом «Дом юного танкиста».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
журналы Ахмат погибший Военная операция на Украине
