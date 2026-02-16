 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Белый дом фразой про жертву и охотника поздравил Трампа с праздником

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Белый дом поздравил Дональда Трампа с Днем президентов его же цитатой про охотника и жертву.

«Я был жертвой, а теперь я охотник», — гласит надпись на фотографии, опубликованной в соцсети X. 

К цитате Белый дом прикрепил обложку ноябрьского журнала Time за 2025 год, на которой политик запечатлен за столом в Овальном кабинете.

Слова про жертву и охотника прозвучали в январском интервью Трампа Кэти Павлич из издания News Nation, посвященного годовщине его второй президентской инаугурации. Тогда республиканец утверждал, что в течение первого президентского срока его преследовали политические оппоненты, но теперь он «охотник» и жаждет мести (цитата по The Daily Beast)

День президентов (Presidents’ Day, официально «Washington’s Birthday») — федеральный праздник в США, который отмечают в третий понедельник февраля. Изначально праздник учредили в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, со временем к нему стали относить память других президентов. В этот день обычно закрыты федеральные учреждения, банки и почта, проходят памятные мероприятия, школьные уроки истории и массовые распродажи.

Плугина Ирина
Дональд Трамп США Белый дом праздник поздравление
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
