Белый дом фразой про жертву и охотника поздравил Трампа с праздником
Белый дом поздравил Дональда Трампа с Днем президентов его же цитатой про охотника и жертву.
«Я был жертвой, а теперь я охотник», — гласит надпись на фотографии, опубликованной в соцсети X.
К цитате Белый дом прикрепил обложку ноябрьского журнала Time за 2025 год, на которой политик запечатлен за столом в Овальном кабинете.
Слова про жертву и охотника прозвучали в январском интервью Трампа Кэти Павлич из издания News Nation, посвященного годовщине его второй президентской инаугурации. Тогда республиканец утверждал, что в течение первого президентского срока его преследовали политические оппоненты, но теперь он «охотник» и жаждет мести (цитата по The Daily Beast)
День президентов (Presidents’ Day, официально «Washington’s Birthday») — федеральный праздник в США, который отмечают в третий понедельник февраля. Изначально праздник учредили в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, со временем к нему стали относить память других президентов. В этот день обычно закрыты федеральные учреждения, банки и почта, проходят памятные мероприятия, школьные уроки истории и массовые распродажи.
