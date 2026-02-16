 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роли и фильмы актера Роберта Дюваля. Видео

Роли и фильмы актера Роберта Дюваля

Роли и фильмы актера Роберта Дюваля. Видео
Video

Американский актер Роберт Дюваль умер в воскресенье, 15 февраля, в возрасте 95 лет. Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979), где он исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего знаменитую фразу «Я люблю запах напалма поутру», и «Крестный отец» (1972), «Крестный отец 2» (1974), где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена.

«Оскар» за лучшую мужскую роль Дюваль получил благодаря исполнению роли певца и автора песен Мака Следжа в драме Брюса Бересфорда «Нежное милосердие» (1983).

Кроме того, актер был номинирован на премию «Золотой глобус» семь раз, четыре раза одержал победу. Среди них — лучшая мужская роль в мини-сериале Саймона Уинсера «Одинокий голубь» (1989) и лучшая мужская роль в телефильме Ивана Пассера «Сталин» (1992).

Из картин последних десятилетий Дюваль отметился в юридической драме Дэвида Добкина «Судья» (2014), детективе Стива Маккуина «Вдовы» (2018). Последней картиной, в которой появился Дюваль, стала спортивная драма Джеремайя Загара «Прорваться в НБА» (2022).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Валерия Антонова
актер Оскар «Крестный отец»
Материалы по теме
Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео
Общество
Самые известные роли актрисы Кэтрин О'Хара. Видео
Общество
Актера «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина нашли мертвым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Российская делегация вылетела на трехсторонние переговоры в Женеву Политика, 23:39
Мошенники начали предлагать уборку снега и исчезать после предоплаты Общество, 23:30
Зеленский ввел санкции против Дворковича и девяти российских спортсменов Спорт, 23:16
Белый дом фразой про жертву и охотника поздравил Трампа с праздником Политика, 23:07
«Люблю запах напалма поутру». Какими ролями прославился Роберт Дюваль Общество, 22:55
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для прессы Политика, 22:52
Суд взыскал с Google Ireland более ₽160 млрд в пользу российской «дочки» Бизнес, 22:44
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Вслед за Геленджиком и Краснодаром для полетов закрыли аэропорт Сочи Политика, 22:35
Bloomberg узнал об участии фирм Маска в секретном тендере на рой дронов Технологии и медиа, 22:29
Мосгорсуд вернул Центру Рерихов 272 конфискованные картины Общество, 22:21
Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic Политика, 22:17
Тутберидзе заявили тренером Петросян на Олимпийских играх в Италии Спорт, 22:06
Венгерская MOL обратилась к властям из-за остановки поставок по «Дружбе» Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52