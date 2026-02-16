Роли и фильмы актера Роберта Дюваля. Видео

Video

Американский актер Роберт Дюваль умер в воскресенье, 15 февраля, в возрасте 95 лет. Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979), где он исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего знаменитую фразу «Я люблю запах напалма поутру», и «Крестный отец» (1972), «Крестный отец 2» (1974), где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена.

«Оскар» за лучшую мужскую роль Дюваль получил благодаря исполнению роли певца и автора песен Мака Следжа в драме Брюса Бересфорда «Нежное милосердие» (1983).

Кроме того, актер был номинирован на премию «Золотой глобус» семь раз, четыре раза одержал победу. Среди них — лучшая мужская роль в мини-сериале Саймона Уинсера «Одинокий голубь» (1989) и лучшая мужская роль в телефильме Ивана Пассера «Сталин» (1992).

Из картин последних десятилетий Дюваль отметился в юридической драме Дэвида Добкина «Судья» (2014), детективе Стива Маккуина «Вдовы» (2018). Последней картиной, в которой появился Дюваль, стала спортивная драма Джеремайя Загара «Прорваться в НБА» (2022).